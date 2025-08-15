Um homem de 27 anos foi preso após uma perseguição policial de alto risco no Bairro Grogotó, em Barbacena, na tarde de quinta-feira (14). A Polícia Militar Rodoviária observou um veículo Ford Fusion preto em alta velocidade e, ao tentar realizar a abordagem, o condutor acelerou bruscamente, colidindo com um carro estacionado e continuando a fuga, quase atropelando pedestres ao longo do trajeto.

Durante a fuga, o veículo bateu em outro carro e quase atingiu duas pessoas que haviam desembarcado de um ônibus. Em determinado momento, a equipe policial conseguiu se posicionar ao lado do veículo e reconheceu o condutor, que tentou pegar algum objeto no assoalho do carro.

Foi montada uma operação de cerco e bloqueio no Bairro Funcionários, mas o condutor desobedeceu às ordens de parada e chegou a direcionar o veículo contra os policiais, obrigando os militares a efetuarem disparos de arma de fogo. Após a parada do veículo, ele fugiu a pé, pulando em um córrego, mas se rendeu poucos metros depois.

Durante o registro da ocorrência, o suspeito afirmou que havia fugido por transportar uma quantidade de substância análoga à maconha. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram varredura no córrego, mas não localizaram o material devido ao fluxo das águas.

O veículo foi removido ao pátio credenciado, a perícia realizou os trabalhos de praxe, e o autor, após atendimento médico, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Barbacena.