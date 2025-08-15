Uma operação da Polícia Militar realizada em Belo Vale, no bairro Ipanema, resultou na prisão de três homens de 18, 28 e 51 anos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, nessa quinta-feira (14).

Com eles, as autoridades encontraram e apreenderam uma vasta quantidade de ilícitos, incluindo:

82 pedras de crack

Uma barra de maconha e 47 buchas da mesma droga

Nove pinos de cocaína

½ barra de skank

Além das drogas, foram apreendidos materiais que indicam a prática do tráfico, como uma balança de precisão, três celulares e R$ 262. Também foram encontrados um simulacro de arma de fogo, três cartuchos de calibre .38 e uma máscara de palhaço.

Os três suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.