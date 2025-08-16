Uma operação policial no bairro Águas Santas, em São João del Rei, resultou na apreensão de uma vasta quantidade de entorpecentes e na prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, nessa sexta-feira (15). A ação, conduzida por equipes do 38º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi possível graças a uma denúncia anônima feita pela comunidade local.

Com base na denúncia, o setor de inteligência do 38º BPM iniciou uma investigação, que culminou em uma diligência no local. A equipe encontrou mais de 270 barras de diversas substâncias ilícitas.

Além do grande volume de entorpecentes, a polícia apreendeu uma quantia em dinheiro e materiais utilizados no preparo e embalagem das drogas.