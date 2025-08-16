A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a “Operação Última Linha”, nesta sexta-feira (15), que resultou na prisão temporária de um jovem de 18 anos, suspeito de ser o principal articulador de ataques contra um guarda municipal em Ubá. A ação também cumpriu mandados de busca e apreensão e localizou artefatos explosivos.

Segundo as investigações, o suspeito é apontado como responsável por fornecer apoio logístico e entregar os artefatos explosivos usados no atentado contra a residência do agente público. Durante a operação, os policiais apreenderam artefatos explosivos semelhantes aos utilizados no ataque, além de dois veículos. Um deles foi identificado como o automóvel usado no dia do crime.

Entenda o caso:

O ataque ocorreu em duas fases. No dia 3/8, dois indivíduos se dirigiram à casa do guarda municipal, que estava de férias, com o objetivo de intimidá-lo por sua atuação profissional. No local, houve um confronto com familiares do agente, resultando em uma briga que foi filmada e divulgada nas redes sociais.

Na noite de 4/8 e madrugada do dia seguinte, a ação criminosa escalou. Diversos indivíduos praticaram atos de vandalismo, ameaça e intimidação contra o imóvel do guarda e sua família. As ações, de caráter intimidatório, também foram divulgadas no Instagram.

Resposta da Polícia:

O delegado Giovane Dantas, responsável pelo caso, explicou que o nome da operação, "Última Linha", representa uma resposta firme da PCMG à criminalidade e aos ataques contra agentes públicos. “Todos os instrumentos legais serão utilizados para preservar a ordem e a paz social”, afirmou.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar suas responsabilidades.