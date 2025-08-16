A Expo Matias 2025 preparou uma ação especial de ingresso solidário, por meio da campanha "Sua ajuda é show" para garantir o acesso ao evento. No sábado, 6 de setembro, será necessário realizar a troca de ingressos por 1kg de alimento não perecível ou 1 litro de óleo.

Como funciona a troca de ingressos:

Cada ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível ou 1 litro de óleo. Os alimentos aceitos para troca são: arroz, feijão, macarrão, leite em pó, farinha, óleo e café, todos com validade mínima de seis meses. Cada CPF poderá realizar até duas trocas.

É importante estar com documento de identidade com foto em mãos, além do CPF. Para retirar o ingresso, é necessário ser maior de 16 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis para a troca e acesso à festa.

Local de troca:

Estação Cultural (Biblioteca) – Praça da Bandeira s/nº, avenida Cardoso Saraiva, em frente à E.E. Cônego Joaquim Monteiro.

Horários de troca:

19/08 (terça) a 22/08 (sexta): 9h às 19h

25/08 (segunda) a 29/08 (sexta): 9h às 19h

30/08 (sábado) e 31/08 (domingo): 10h às 16h

Troca no dia do evento:

Embora seja possível realizar a troca de ingressos no dia do evento (6 de setembro), será uma quantidade limitada de ingressos, sujeita à alteração dependendo da demanda nos dias de troca antecipada. Portanto, a recomendação é que a troca seja feita o quanto antes para garantir o ingresso e evitar imprevistos. Pessoas de outras cidades podem vir a Matias e realizar a troca antecipada.

Não será permitida a venda dos ingressos e haverá fiscalização da Prefeitura nos dias de festa, nas mediações do Parque de Exposições. Os infratores estarão sujeitos a penalidades.

Os alimentos arrecadados serão doados a instituições do município,

Fique Ligado:

A entrada na sexta-feira (5 de setembro) e no domingo (7 de setembro) será franca para todos os visitantes. Contudo, a entrada está sujeita à limitação de visitantes no espaço (capacidade máxima de 5 mil pessoas).

A troca antecipada de ingressos garante a segurança de todos, já que o espaço contará com lotação máxima.

A Expo Matias 2025 traz apresentações como a da cantora sertaneja Yasmin Santos e do pagodeiro Dilsinho, além de atrações da região e artistas matienses, celebrando também o aniversário de 102 anos do município.