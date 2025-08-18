Na manhã deste domingo (17), um motorista de 50 anos morreu após capotar um caminhão na BR-265, na altura do KM 210, em Barbacena. O veículo atingiu a mureta de proteção lateral e o condutor ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros realizou a estabilização do caminhão e utilizou equipamentos de resgate para liberar a vítima, que estava consciente, mas em estado grave. O Samu aguardava a retirada para iniciar o atendimento, porém o motorista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

Houve derramamento de óleo na pista, e os bombeiros precisaram realizar a contenção para evitar novos acidentes. A rodovia foi liberada por volta das 17h30, após remoção do caminhão e limpeza do trecho.

