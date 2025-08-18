A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, nesta segunda-feira (18), a Operação Senhores da Guerra contra uma organização criminosa que abastecia gangues rivais com armas, munições e coletes balísticos em Governador Valadares.

A ação tem como alvo 38 suspeitos, com o cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Também foram expedidos dois mandados de prisão preventiva e seis de prisão temporária. Mais de 40 armas registradas serão apreendidas e terão os registros cassados.

As investigações começaram a partir da Operação Muro de Ferro, em fevereiro deste ano, e identificaram dois líderes responsáveis pela aquisição dos armamentos. O grupo também vendia munições de forma ilegal a criminosos e a integrantes do CAC (Colecionadores, Atiradores e Caçadores).

Entre os investigados estão um armeiro e instrutor de tiro da cidade, que fazia a manutenção das armas e intermediava negociações ilegais. A organização ainda fabricava e comercializava clandestinamente acessórios capazes de transformar fuzis para o modo rajada, aumentando sua letalidade.