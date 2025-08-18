Um jovem de 18 anos foi preso, na zona rural de Ervália, após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) com a placa da motocicleta adulterada, durante a tarde desse sábado (16). A prisão ocorreu por volta das 16h, no bairro Ventania.

Durante um patrulhamento a PM notou um motociclista com a placa do veículo levantada. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e tentou fugir.

Houve uma breve perseguição, que terminou com a abordagem do suspeito. A polícia realizou uma consulta ao sistema e descobriu que a placa usada na motocicleta pertencia a outro veículo.





