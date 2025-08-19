A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta segunda-feira (18), um homem de 24 anos em Ubá durante a operação “Veneer”, contra o crime organizado. A ação resultou na apreensão de 518 munições de diversos calibres, carregadores, um silenciador, drogas e equipamentos utilizados em atividades ilícitas.

No imóvel alvo da investigação, foram localizadas 55 barras de maconha, duas de crack, 20 porções de cocaína, uma porção de maconha, balanças de precisão, material para embalo de drogas, além de uma impressora 3D e um CPU de computador.

O suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional e ficará à disposição da Justiça.

Tags:

Apreendidas | Drogas | Munições