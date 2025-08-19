A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou a ex-prefeita de Jampruca, no Vale do Rio Doce, por 133 contratações irregulares realizadas durante seus dois mandatos.

A decisão atendeu a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e determinou a suspensão dos direitos políticos da acusada por cinco anos. Ela também foi condenada a cinco meses de detenção em regime aberto, pena substituída pelo pagamento de 10 salários mínimos destinados a entidades sociais.

Segundo o MPMG, a ex-prefeita deixou de realizar concurso público e contratou pessoal fora das hipóteses legais, violando princípios da administração pública previstos na Constituição.