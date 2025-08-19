A Polícia Militar foi acionada nesta segunda-feira (17) para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua da Assembleia, em Viçosa.

De acordo com relatos de testemunhas, um homem magro e alto, trajando calça branca e blusa de manga longa, efetuou os disparos contra uma residência enquanto pilotava uma motocicleta vermelha, com a placa encoberta.

No local, os policiais constataram dois impactos de projéteis: um atingiu a grade externa da casa e outro, a parede. Além disso, um projétil foi encontrado dentro do imóvel. A perícia técnica foi acionada, realizou os procedimentos necessários e, após os trabalhos de praxe, liberou a área.

A motivação para o crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento.

