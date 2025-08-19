Uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher de 32 anos no município de Teixeiras, após ela receber uma caixa de papelão com dezenas de frascos de lança-perfume e comprimidos de ecstasy. A ação, conduzida pela equipe GEPAM, teve como base informações do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e da Seção de Inteligência (SI) da 4ª CIA MAMB.

Segundo a corporação, as informações indicavam que a suspeita havia recebido, via serviço postal, uma encomenda de entorpecentes sintéticos que seriam comercializados na cidade. No local, os militares abordaram a mulher, que demonstrava nervosismo e segurava uma caixa recém-entregue pelos Correios. O remetente era uma empresa do Rio de Janeiro.

Questionada sobre o conteúdo, a suspeita alegou não saber o que havia dentro da embalagem, mesmo ela estando em seu nome. Ela permitiu que os policiais abrissem o pacote em sua presença. A ação resultou na apreensão de: 24 frascos de lança-perfume, 50 comprimidos de ecstasy, 25 suportes para os frascos e um celular.





