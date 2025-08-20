O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) solicitou à Justiça o bloqueio de até R$ 3 milhões em bens do homem investigado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, em Belo Horizonte. O pedido também inclui a esposa do suspeito, apontada como dona da arma usada no crime.

Segundo o MPMG, há indícios de que o casal possua capacidade financeira para arcar com eventual indenização, considerando o padrão de vida exibido nas redes sociais e suas trajetórias profissionais. A medida busca evitar a dilapidação do patrimônio e garantir os direitos da família da vítima.

