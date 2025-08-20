Na noite de terça-feira (19), por volta das 21h, a Polícia Militar realizou uma operação no bairro Nova Era, em Viçosa, após denúncia anônima (via 181) sobre tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Durante a ação, os militares apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, além de armas, munições e materiais usados no crime. Entre os itens estão:

Drogas: 313 pedras de crack, 170 tabletes de maconha, 343 pinos de cocaína e dois invólucros maiores da mesma substância, além de 12 frascos de “Lolo”.

Armas e acessórios: uma espingarda polveira, uma munição calibre .45, um carregador caracol (9mm), duas balanças de precisão, um coldre, uma faca com resquícios de maconha e diversos “miguelitos”.

Outros materiais: vasto material para dolagem e um caderno com anotações do tráfico.

Além disso, foram recuperados uma placa de motocicleta com queixa de furto/roubo, diversas peças de uma moto XRE 300, dois rolos de fio elétrico e um bico de maçarico. Ninguém foi preso.

Tags:

Armas | Drogas | operação