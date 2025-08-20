Três pessoas, incluindo um menor de idade, foram detidas nesta terça-feira (19), em Carandaí, em uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. O grupo foi abordado em um veículo VW Gol, onde foram encontrados quatro tabletes de maconha.

A ação policial teve início após informações de que um jovem de 21 anos e uma adolescente de 17 estariam envolvidos na venda de entorpecentes, com a ajuda de um homem de 61 anos que atuava como motorista.

Durante a abordagem, o jovem de 21 anos assumiu a propriedade da droga e indicou que haveria mais entorpecentes em sua residência. Já o homem de 61 anos, que exercia ilegalmente atividade remunerada como motorista de aplicativo por não possuir habilitação, confirmou que realizava o transporte das drogas para o grupo.

Na casa, localizada no bairro São Francisco, os policiais encontraram mais substâncias ilícitas. O veículo utilizado na ação foi removido para o pátio credenciado.

