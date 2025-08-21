Um homem de 26 anos foi preso na noite de quarta-feira (13), em Miraí, por tráfico ilícito de drogas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 19h, na Rua Dr. Abrahão Costa, no Centro.

Segundo a PM, o suspeito tentou se desfazer de um papelote de cocaína ao perceber a aproximação da viatura. Durante a ação, foram apreendidos R$ 127, dois celulares, uma câmera de monitoramento e um roteador.

Nas buscas, os policiais encontraram 63 pedras de crack escondidas em diferentes locais da residência. Imagens anônimas também indicaram que o suspeito utilizava um rádio comunicador semelhante a outro apreendido em ocorrência registrada mais cedo.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Plantão, junto com o material apreendido

Tags:

Drogas | Tráfico