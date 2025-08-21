Uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX, de cor azul, foi furtada na manhã dessa quarta-feira (20) em frente à residência do proprietário, no bairro Primeiro de Maio, em Ouro Branco. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.
A vítima relatou ter estacionado o veículo na noite anterior e só percebeu o furto na manhã seguinte. A motocicleta, que possui um baú preto acoplado, ainda não foi localizada.
O 31º Batalhão da Polícia Militar (BPM) da região foi alertado e está realizando rastreamento para tentar encontrar o veículo.