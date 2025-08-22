Dois homens foram condenados a 24 e 23 anos de prisão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado de um homem morto por engano em dezembro de 2023, no distrito de São Sebastião da Barra, em Iapu, comarca de Inhapim.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os réus planejavam executar rivais no tráfico de drogas, mas acabaram matando uma vítima sem ligação com atividades ilícitas. O homem foi surpreendido em um açougue, onde, mesmo rendido, foi atingido por disparos e morreu no local.

O Tribunal do Júri reconheceu motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Após a sentença, foram expedidos mandados de prisão. Um dos condenados já estava preso por outro processo e teve as penas unificadas.

De acordo com os promotores responsáveis, a decisão reforça o combate à impunidade e a responsabilização rigorosa de crimes ligados ao tráfico de drogas.

