Um homem denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por estupro de vulnerável foi preso no dia 16 de agosto pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos.

O crime ocorreu em fevereiro de 2019, em Mesquita, no Vale do Rio Doce. Segundo a denúncia, o acusado abusou sexualmente de uma adolescente de 17 anos que estava sob efeito de álcool, sem condições de resistência. O ato foi filmado e divulgado em redes sociais.

Em abril deste ano, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem e incluiu seu nome na Difusão Vermelha da Interpol. Caso seja deportado, a Polícia Federal cumprirá o mandado de prisão no desembarque no Brasil.

Tags:

es | estupro | Homem | Vulnerável