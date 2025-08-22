A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu, nesta quinta-feira (21), cerca de mil comprimidos de uma droga sintética conhecida como “abacaxizinho”, em Rio Pomba, na Zona da Mata. A ação fez parte da Operação Pineapple, deflagrada antes de um evento que reúne grande público no município.

Segundo a PCMG, os comprimidos seriam vendidos durante as festividades, a R$100 cada, totalizando R$100 mil em entorpecentes. Além da droga, foram encontrados materiais usados para embalar entorpecentes.

O investigado responsável não foi localizado. As investigações continuam para identificar os envolvidos e rastrear a origem dos comprimidos.

A operação contou com apoio da equipe de combate ao tráfico de Ubá e foi coordenada pelos delegados Douglas Mota e Giovane Dantas. A delegada Fabrícia Noronha destacou que a ação buscou garantir segurança e tranquilidade durante as festividades.