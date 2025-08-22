A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar (PCMG), prendeu dez pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios, nessa quinta-feira (21), em Teixeiras.

Segundo a PMMG, as prisões ocorreram durante a operação Single Leg, que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa atuante na região. As investigações, iniciadas há quatro meses, resultaram no cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão, sendo dois deles dentro do sistema prisional, onde um dos investigados comandava parte das ações criminosas.

Além disso, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, bem como efetuadas outras prisões em flagrante durante a operação, totalizando 10 pessoas presas.

Apreensões

No decorrer dos trabalhos policiais, as equipes apreenderam drogas de diferentes naturezas, entre elas 168 pedras de crack; cinco barras, 15 buchas, três invólucros, duas porções e um pé de maconha; uma barra, 33 papelotes e dezenas de pedras de cocaína; além de uma porção e uma bucha de haxixe. Também foram recolhidos cinco frascos de loló.

As equipes ainda apreenderam cerca de R$10 mil em dinheiro, 44 celulares, dois veículos, um tablet, três rádios de comunicação, sete balanças de precisão, três câmeras de monitoramento e seis munições calibre .38.

Coordenação e apoio

A operação Single Leg foi coordenada pela Delegacia de Polícia em Teixeiras e contou com apoio da Delegacia Regional em Viçosa e da 10ª Companhia de Polícia Militar Independente, reforçando a integração entre as forças de segurança no combate ao crime organizado.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Fábio Moura, os suspeitos têm envolvimento direto em homicídios e no tráfico de drogas que abastecia municípios da região. "As investigações continuam e novas etapas da operação estão previstas", completou Moura.

Tags:

operação | Presos | Suspeitos | Tráfico