O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) conseguiu a condenação de 53 anos de prisão de um homem de 57 anos por estupros reiterados de vulneráveis. Os crimes foram cometidos no bairro Taquaril, em Belo Horizonte, contra duas vítimas menores de 14 anos, um menino e uma menina.

Segundo o MPMG, o homem, que exercia a função de pai-de-santo, se aproveitava de sua posição como líder religioso para ganhar a confiança da comunidade e cometer os abusos. As denúncias foram feitas por familiares das vítimas, e os depoimentos, incluindo os das crianças, confirmaram que os abusos ocorriam de forma repetida e eram seguidos por ameaças.

A Justiça considerou como agravantes o fato de que o criminoso convivia com as vítimas, que chegavam a dormir por vários dias em sua casa, e se valia de sua autoridade religiosa para cometer os crimes.

Além da pena de prisão, o condenado terá de pagar uma indenização de R$ 6 mil a cada uma das vítimas. Ele está em prisão preventiva desde outubro de 2024.

Tags:

Condenação | estupro | Homem | Justiça | Menina | prisão | Religioso