Um acidente foi registrado na noite de domingo (24), por volta das 22h45, no km 758 da BR-116, em Leopoldina. A batida frontal envolveu um ônibus de turismo fretado e um automóvel.

O motorista do carro, de 47 anos, que não possuía habilitação, sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido para a Casa de Caridade Leopoldinense. No ônibus, que transportava 45 passageiros no trajeto entre Aparecida e Ipatinga, ninguém se feriu.

O coletivo foi liberado após os procedimentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e seguiu viagem. Já o automóvel foi recolhido ao pátio conveniado por não haver responsável no local.

Durante o atendimento da ocorrência, a pista norte da rodovia ficou interditada por quase duas horas para o trabalho da PRF, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da concessionária Ecoriominas.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Batida | leopoldina