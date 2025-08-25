Um homem de 35 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23), no bairro São Francisco de Assis, em Viçosa. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava perfurações na cabeça.

O corpo foi localizado por volta das 09h, próximo a um pasto de difícil acesso. Uma mochila estava ao lado da vítima. A PM foi acionada às 10h20 e a perícia realizou os trabalhos no local.

O pai da vítima informou que o filho morava com ele na zona rural dos Barros há cerca de três meses e que no dia anterior, 22 de agosto, havia saído de casa e não retornou. Até o momento, não há informações sobre autoria ou testemunhas do crime.

Tags:

Homicídio