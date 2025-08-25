Durante uma partida de futebol no bairro Bonfim, em São João del Rei, oito celulares e um cartão de crédito foram furtados dos vestiários enquanto os jogadores estavam em campo, na manhã desse domingo (24).

O crime ocorreu por volta das 11h. Durante o intervalo do primeiro tempo, os jogadores notaram que a porta dos fundos do vestiário da equipe da casa havia sido arrombada. Sete aparelhos celulares foram levados, além de um cartão de crédito que estava na capa de um dos aparelhos.

Houve uma tentativa de usar o cartão em uma compra no valor de R$ 32,40 em um supermercado da região, mas a transação foi negada, pois o cartão foi bloqueado.

No vestiário do time visitante também foram encontrados sinais de arrombamento e a perda de mais um celular foi confirmada. A Polícia Militar (PM) foi acionada e seguiu para o supermercado onde a tentativa de uso do cartão ocorreu, mas o estabelecimento já estava fechado.

A PM segue trabalhando no caso.

Tags:

De | São João