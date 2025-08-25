Na noite do último sábado (23), a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas em uma residência localizada na Rua Antônio Fortes dos Santos, no bairro Nova Viçosa. A ação ocorreu após denúncia anônima informando sobre possível tráfico no local, já conhecido por registros anteriores de atividade criminosa.

Durante a chegada dos militares, um suspeito foi visto fugindo pelos fundos do imóvel. Do lado de fora, os policiais visualizaram entorpecentes e balanças de precisão. Ao entrarem na casa, os militares constataram que o imóvel era utilizado exclusivamente para o armazenamento, preparo e comercialização de drogas, não havendo praticamente nenhum móvel no local.

Foram apreendidos:

  • 128 pinos e 41 papelotes de cocaína;
  • 32 buchas e uma porção de maconha;
  • 120 frascos de lança-perfume;
  • 5 balanças de precisão;
  • R$ 120,00 em dinheiro;
  • 1 notebook;
  • Diversos sacos zip lock e uma peneira com resquícios de cocaína.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O suspeito, um jovem de 22 anos, foi qualificado no Boletim de Ocorrência.

Tags:
Arma | Drogas

PMMG - Apreensão em Viçosa

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: