Na noite do último sábado (23), a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas em uma residência localizada na Rua Antônio Fortes dos Santos, no bairro Nova Viçosa. A ação ocorreu após denúncia anônima informando sobre possível tráfico no local, já conhecido por registros anteriores de atividade criminosa.

Durante a chegada dos militares, um suspeito foi visto fugindo pelos fundos do imóvel. Do lado de fora, os policiais visualizaram entorpecentes e balanças de precisão. Ao entrarem na casa, os militares constataram que o imóvel era utilizado exclusivamente para o armazenamento, preparo e comercialização de drogas, não havendo praticamente nenhum móvel no local.

Foram apreendidos:

128 pinos e 41 papelotes de cocaína;

32 buchas e uma porção de maconha;

120 frascos de lança-perfume;

5 balanças de precisão;

R$ 120,00 em dinheiro;

1 notebook;

Diversos sacos zip lock e uma peneira com resquícios de cocaína.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O suspeito, um jovem de 22 anos, foi qualificado no Boletim de Ocorrência.

Tags:

Arma | Drogas