Na noite do último sábado (23), a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas em uma residência localizada na Rua Antônio Fortes dos Santos, no bairro Nova Viçosa. A ação ocorreu após denúncia anônima informando sobre possível tráfico no local, já conhecido por registros anteriores de atividade criminosa.
Durante a chegada dos militares, um suspeito foi visto fugindo pelos fundos do imóvel. Do lado de fora, os policiais visualizaram entorpecentes e balanças de precisão. Ao entrarem na casa, os militares constataram que o imóvel era utilizado exclusivamente para o armazenamento, preparo e comercialização de drogas, não havendo praticamente nenhum móvel no local.
Foram apreendidos:
- 128 pinos e 41 papelotes de cocaína;
- 32 buchas e uma porção de maconha;
- 120 frascos de lança-perfume;
- 5 balanças de precisão;
- R$ 120,00 em dinheiro;
- 1 notebook;
- Diversos sacos zip lock e uma peneira com resquícios de cocaína.
Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O suspeito, um jovem de 22 anos, foi qualificado no Boletim de Ocorrência.