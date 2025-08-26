Um incêndio atingiu, na tarde desta segunda-feira (25), a fábrica CRL Estofados, em Rodeiro. O fogo começou por volta das 12h55 e destruiu cerca de 80% da estrutura do galpão, que abrigava materiais inflamáveis como espumas e madeira.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ubá atuaram com duas viaturas de combate a incêndio e uma de apoio, utilizando ataque frontal e acesso pelos fundos para conter as chamas e impedir que se alastrassem para imóveis vizinhos. Caminhões-pipa da Prefeitura auxiliaram no abastecimento de água.

A Polícia Militar isolou a área, e não houve vítimas. A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado no setor de estocagem de espuma. A causa será investigada pela perícia técnica.

Tags:

Estofados | fábrica