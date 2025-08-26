Na tarde de segunda-feira (25), a Polícia Militar cumpriu mandados de busca e apreensão em duas residências em Barbacena, nos bairros Santa Efigênia e Santa Cecília, resultando na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico.

No bairro Santa Efigênia, três homens (17, 19 e 25 anos) e um casal (25 e 18 anos) foram abordados. Durante as buscas, foram apreendidos: um pé de maconha, R$ 1.203,35, cinco celulares, três pedras de crack, um papelote de cocaína, duas buchas de maconha, uma balança de precisão e outros materiais. Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, sendo o menor apreendido.

No bairro Santa Cecília, dois homens (20 e 27 anos) tentaram fugir e descartaram uma mochila e uma bolsa com drogas. Foram apreendidos: duas barras de maconha, 130 pedras de crack, pó branco, R$ 859, nove celulares, uma balança de precisão e outros materiais. Os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

