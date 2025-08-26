A Polícia Militar está em busca de uma motocicleta Honda CG 150, furtada na noite dessa segunda-feira (25), em Piranga, na área rural de Venda Nova.
A vítima contou que estacionou o veículo em frente a uma residência por volta das 18h30. Ao retornar cerca de 90 minutos depois, por volta das 20h, a moto não estava mais no local.
O rastreamento do veículo está em andamento.
A Polícia Militar orienta que motoristas evitem deixar seus veículos estacionados na rua, especialmente com a chave na ignição, mesmo que por um período curto. Além disso, a PM recomenda o uso de correntes, cadeados e alarmes, e a escolha de locais seguros para estacionar, como forma de inibir a ação de criminosos.
