Uma ação coordenada entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de um homem de 49 anos, suspeito de tráfico de drogas, em uma perseguição durante esta terça-feira (26), em Além Paraíba.

A operação culminou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo 2.100 pinos de cocaína.

A denúncia partiu da PRF, que informou à PM sobre um indivíduo transportando drogas em um ônibus da Viação Rio Doce, vindo do Rio de Janeiro, com destino a Cataguases. Os entorpecentes, segundo as informações, seriam distribuídos na cidade de Leopoldina. Com a informação em mãos, equipes da PM montaram um cerco na entrada do bairro Goiabal e abordaram o coletivo às 11h50.

Ao ser identificado e abordado, o suspeito resistiu e fugiu. De acordo com o relato, ele empurrou um sargento da corporação e correu por um barranco, entrando em áreas de mata nos bairros Saúde e Matadouro. Durante a fuga, o homem foi visto portando um revólver.

A perseguição se estendeu e exigiu reforço das frações policiais de Volta Grande, Estrela Dalva e Meio Ambiente. O suspeito conseguiu escapar por diversas vezes até ser finalmente localizado em uma residência abandonada na rua Olímpio Pereira de Souza.

No momento da prisão, o indivíduo novamente resistiu, sendo necessário o uso de técnicas de contenção física. Embora não estivesse mais com a arma, ele se recusou a indicar seu paradeiro.

Na bagagem do suspeito, os policiais encontraram e apreenderam: 2.100 pinos de cocaína e uma barra de maconha.

Os entorpecentes, segundo a polícia, estavam embalados e etiquetados com inscrições que faziam referência a uma facção criminosa (“Serrão JB Fábio Assunção Gestão Inteligente CV Pó 15”).

Após ser atendido no Hospital São Salvador, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

