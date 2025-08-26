A Prefeitura de Matias Barbosa realiza um mutirão de combate à dengue no bairro Nossa Senhora da Penha, nesta quarta-feira (27), das 8h30 às 11h.

A ação vai recolher objetos que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, como garrafas, vasilhames, pneus e outros recipientes.

Segundo a Prefeitura, o mutirão acontece após o 3º Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa), que vistoriou 296 imóveis e encontrou dois focos positivos no bairro, ambos em residências. O resultado apontou índice de 0,7%, considerado de baixo risco pelo Ministério da Saúde.

Já nesta sexta-feira (29) de manhã, os alunos da Escola Municipal Marieta Miranda Couto farão uma passeata até a praça do bairro, em uma ação educativa para sensibilizar a população sobre a importância da prevenção contra a dengue.

A Prefeitura reforça que, mesmo em período de estiagem, é fundamental eliminar água parada em quintais e residências.

