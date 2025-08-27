Na tarde desta terça-feira (26), a Polícia Militar apreendeu drogas e prendeu um homem em flagrante durante operação de patrulhamento em Barroso.

Os militares desconfiaram da movimentação em uma rua da cidade e, ao se aproximarem de um imóvel, o suspeito tentou entrar rapidamente na residência, deixando cair uma pedra de crack. Durante buscas, foram encontrados dentro de uma caixa de gordura 15 papelotes de cocaína, 16 pedras de crack, uma pedra bruta da droga, uma porção de maconha, além de uma balança de precisão, R$ 478 em dinheiro e materiais para embalar entorpecentes.

O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil.

