Na noite de terça-feira (26), a Polícia Militar localizou um Fiat/Punto preto abandonado no Bairro Araújo, em Alfredo Vasconcelos. O carro estava estacionado na via pública, com as portas dianteiras destrancadas.
Durante a vistoria, os policiais encontraram no interior do veículo uma cápsula de munição, além de um cigarro e um lacre, recolhidos pela perícia. A conferência da numeração do chassi revelou que o automóvel correspondia a um Punto licenciado em Magé (RJ), com registro de roubo/furto em 3 de abril deste ano.
Após os trabalhos técnicos, o carro foi removido para o pátio credenciado e permanece à disposição da Polícia Civil.
Tags:
Clonado | Polícia | Polícia Militar | Veículo