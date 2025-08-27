A aplicação da segunda dose da vacina contra raiva para cães e gatos menores de um ano (que já tomaram a primeira dose em agosto) será no dia 13 de setembro, das 8h às 12h, em Viçosa.

Outros animais que ainda não foram vacinados poderão receber a dose no mesmo local, data e horário.

De acordo com a Prefeitura Municipal, neste dia, a vacinação será nos mesmos postos das duas últimas semanas: Acamari, Bela Vista, Estação Cultural Hervé Cordovil, Rua dos Passos, Nova Era, Inácio Martins, Amoras, Barrinha, Vau Açu, João Braz, Cachoeirinha, São José do Triunfo e Violeira, Fátima, Lourdes Santa Clara, Bom Jesus, Centro/Colégio Viçosa, Conceição/Estrelas, Nova Viçosa, Posses de Nova Viçosa, Novo Silvestre, Santo Antônio, Santo Antônio e Silvestre.

No decorrer da campanha, a Vigilância Ambiental conta com o suporte do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa (UFV), que disponibiliza médicos veterinários (residentes e estagiários) para atendimento imediato em caso de intercorrências no momento ou após a vacinação dos animais.





