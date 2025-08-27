A Polícia Civil deflagrou a operação "Aprendiz", nesta quarta-feira (27), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e armas em Muriaé e região.

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Na residência dele foram localizadas armas e réplicas de armamento, no bairro Santo Antônio.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos bairros Santo Antônio, Santa Terezinha, Centro e Planalto.

Coordenação e apoio:

A operação, coordenada pela equipe dedicada às ações de repressão a entorpecentes, contou com a participação de policiais civis de diversas unidades vinculadas à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Muriaé, reforçando a integração das equipes no combate ao crime organizado.

O delegado Tayrony Espíndola, responsável pelas investigações, destacou que os trabalhos terão continuidade: "Os elementos colhidos na ação de hoje, incluindo veículos apreendidos, serão analisados e terão sua autenticidade verificada, para reforçar as suspeitas já levantadas sobre a atuação de cada investigado", explicou.

As investigações prosseguem e o suspeito detido foi encaminhado ao sistema prisional.

