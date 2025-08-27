A Prefeitura Municipal e o Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del Rei (DAMAE) informaram que devido à grande procura dos contribuintes para a negociação de dívidas com a autarquia, o prazo para adesão ao parcelamento da dívida ativa referente a contas de água de anos anteriores a 2025, em condições especiais, foi prorrogado por 120 dias.

O decreto foi assinado pelo prefeito Aurélio Suenes e publicado no Diário Oficial do Município. Com essa medida, os consumidores inadimplentes têm até 9 de dezembro deste ano para regularizar seus débitos pendentes.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que visam reestruturar as finanças do DAMAE e garantir a continuidade e a melhoria dos serviços essenciais prestados à população.

A Lei nº 6.170/2025 tem opções de negociação com descontos de até 100% em juros e multa.

O parcelamento é simples, rápido e pode ser realizado no setor de atendimento do DAMAE, localizado na Praça Duque de Caxias, nº 63, Centro.

Mais informações: (32) 3371-8080 ou (32) 3373-5435.

Tags:

De | Negociar | prazo | Prorroga