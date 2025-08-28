Durante o patrulhamento de terça-feira (27), policiais militares apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração em uma residência desocupada em Resende Costa.

O veículo estava na varanda do imóvel, com parte da placa encoberta por fita isolante. Após consulta ao sistema, foi constatado que a placa pertencia a outro veículo registrado em outro estado. O número do chassi também não constava nos registros oficiais.

A moto foi recolhida e encaminhada ao pátio credenciado, ficando à disposição da autoridade policial para investigação.

Polícia Militar - Polícia Militar

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: