Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas na manhã desta quinta-feira (28), em Ervália. A ocorrência foi registrada por volta das 10h59, na Praça Doutor Edgard de Vasconcelos, no Bairro São Pedro.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo pela região, uma equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de uma sorveteria. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito entrou rapidamente no estabelecimento, demonstrando comportamento inquieto e observando a guarnição com nervosismo.

Diante de denúncias anteriores indicando que o rapaz estaria envolvido com o tráfico de drogas na região, os policiais realizaram a abordagem. Com ele, foram encontrados um cigarro de maconha, um celular e R$?10,00 em dinheiro.

Em continuidade às diligências, durante varredura nas imediações, os militares localizaram, atrás de uma lixeira próxima, 65 pedras de crack, além de outros materiais relacionados.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade policial competente, juntamente com o material apreendido.

Materiais apreendidos:

65 pedras de crack

01 cigarro de maconha

01 aparelho celular

R$ 10,00 em espécie

Tags:

Drogas | Flagrante | Jovem | Militar | Polícia | Polícia Militar