A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou Inquérito Policial para apurar o atropelamento registrado nessa segunda-feira (25), na praça da Bavesa, na cidade de Barbacena.
Segundo os militares, na ocasião, um homem, de 65 anos, foi atropelado no momento em que atravessava na faixa de pedestres. O condutor da motocicleta, que abandonou o local do acidente sem prestar socorro para a vítima, já foi identificado e localizado pela equipe da PCMG responsável pelo caso.
De acordo com as apurações, o condutor não é habilitado e a motocicleta está irregular.
A PCMG aguarda as demais diligências necessárias para a conclusão do Inquérito policial, que será remetido à Justiça para adoção das medidas cabíveis.