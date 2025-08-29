O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou que a Prefeitura de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, exonere, em até 15 dias, todos os servidores nomeados de forma irregular, incluindo parentes do vice-prefeito e de secretários municipais.

A medida, expedida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, atende à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe o nepotismo na administração pública. Segundo apuração, ao menos três casos de nomeações irregulares já foram identificados.

O município também deve apresentar um levantamento de todos os ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança e contratos temporários e comprovar, em até 20 dias, o cumprimento da recomendação ao MPMG.

Caso a determinação não seja atendida, o órgão poderá ajuizar Ação Civil Pública por improbidade administrativa, com possibilidade de sanções como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e aplicação de multas.