Na tarde de quinta-feira (28), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em São João del-Rei. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes próximo a uma igreja em um bairro residencial.

Durante o monitoramento, os militares observaram movimentação típica do crime e abordaram o suspeito, com quem encontraram dinheiro, um celular e um invólucro de maconha.

Na casa dele, foi localizada outra quantia em dinheiro e, nas proximidades, dez pedras de crack. O homem alegou ter adquirido a droga momentos antes, mas a versão foi considerada incompatível com a apuração dos policiais.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia de plantão.

Droga | Drogas | Preso | São João | Tráfico | tráfico de drogas