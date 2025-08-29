Na manhã desta quinta-feira (28), a Polícia Militar realizou uma operação na comunidade do Zig Zag, zona rural de Viçosa, que resultou na prisão de três pessoas suspeitas de associação criminosa, tráfico de drogas e receptação.

A ação teve início após uma vítima de furto, ocorrido na zona rural de Coimbra, reconhecer bens de sua propriedade sendo anunciados em uma rede social. Com base nas informações repassadas, os militares chegaram até o local onde estariam os suspeitos e os materiais furtados.

Ao perceberem a presença da PM, os envolvidos tentaram fugir, mas foram contidos. Durante buscas em mais de um imóvel, foram encontrados diversos equipamentos domésticos, eletroeletrônicos, utensílios agrícolas e outros bens de origem suspeita.

No local também foram apreendidos entorpecentes e celulares. A vítima reconheceu parte dos materiais, e, durante a ocorrência, outras pessoas compareceram ao endereço e também identificaram pertences como sendo de sua propriedade.

Materiais apreendidos:

Diversos objetos de origem suspeita

02 porções de haxixe

01 bucha de maconha

01 porção grande de maconha (skank)

02 aparelhos celulares

A ocorrência contou com a participação da equipe Tático Móvel e da Patrulha de Operações.

Tags:

Drogas | Prende | Receptação | Suspeitos | Tráfico