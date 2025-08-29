A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de participar do homicídio de um jovem, de 25 anos, em Muriaé, nessa quinta-feira (28). A vítima, desaparecida na noite anterior (27), foi localizada sem vida em uma área de mata.

As investigações iniciaram logo após o registro do desaparecimento. Três suspeitos – dois homens e uma mulher – foram presos em Muriaé e o quarto investigado, na cidade de Ervália, a 55 quilômetros de distância do local do crime. Contra este último, já havia mandado de prisão preventiva por um homicídio ocorrido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme apurado, a motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas nos bairros Joanópolis e São Joaquim.

"A ação demonstra o empenho da Polícia Civil em dar uma resposta rápida à sociedade, sobretudo em casos de crimes graves que afetam diretamente a sensação de segurança da população", destacou o delegado Glaydson de Souza Ferreira.



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Trilho da morte:

O nome da operação faz referência ao local onde a vítima foi encontrada, um acesso em área de mata que interliga os bairros Joanópolis e Dornelas II, conhecido por ser utilizado por criminosos.

A operação contou com o trabalho integrado da Delegacia de Polícia Civil em Muriaé e da Delegacia Especializada de Homicídios em Contagem. As equipes foram coordenadas, respectivamente, pelos delegados Glaydson de Souza Ferreira e Emerson Crispim de Morais.

Tags:

Civil | Homicídio | morte | Muriaé | operação | Polícia | prisão