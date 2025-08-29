A Polícia Civil prendeu um homem, de 43 anos, suspeito de agredir fisicamente a companheira, nessa quinta-feira (28), em São João del Rei.

De acordo com as investigações, a vítima, de 39 anos, registrou duas ocorrências, relatando ter sofrido agressões físicas em diferentes ocasiões, inclusive durante a gestação de um filho do casal.

A delegada responsável pelo caso, Bruna Carla Alves, informou que os elementos reunidos possibilitaram a instauração do inquérito policial e a representação pela prisão preventiva do investigado.



O mandado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sendo o suspeito encaminhado ao sistema prisional.

