Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Leopoldina e Juiz de Fora apreenderam uma grande carga de cigarros ilegais na BR-267, no trecho entre Guarará e Bicas. A ação ocorreu na tarde dessa sexta-feira (29) no km 60.

Durante uma abordagem de rotina, os policiais pediram a documentação do veículo e da carga ao motorista de uma carreta, que não apresentou a nota fiscal. Ao inspecionarem o compartimento de carga, os agentes encontraram sacos de argila e cascas de árvore, que escondiam cerca de 1.200 caixas de cigarro, totalizando 600 mil maços. Nenhuma documentação sanitária ou fiscal foi apresentada.

A PRF informou que o transporte e a venda de cigarros fora dos padrões estabelecidos pela ANVISA podem configurar crime contra a saúde pública, conforme o artigo 273 do Código Penal. A carga apreendida foi encaminhada para a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEFAZ/MG) para as providências cabíveis.

