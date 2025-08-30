O Departamento de Saúde de Matias Barbosa promove neste sábado (30), o Dia D de Vacinação Antirrábica, destinado a cães e gatos com mais de 3 meses de idade. A ação será realizada na Praça Peter Birkeland, até às 15h e é voltada especialmente para os tutores que, por algum motivo, não conseguiram levar seus pets nos dias de vacinação volante em seus bairros.

Conforme acontece todos os anos, a campanha de vacinação contra a raiva está sendo realizada de forma volante, percorrendo diariamente diferentes bairros e setores do município entre os dias 4 de agosto e 8 de setembro, com mais de 40 pontos de imunização.

Além disso, a campanha contará com um reforço: no dia 25 de outubro, será aplicada uma segunda dose exclusiva para cães e gatos que receberam a vacina antirrábica pela primeira vez na vida. Essa etapa também acontecerá na Praça Peter Birkeland, das 8h às 15h, garantindo a imunidade completa dos filhotes.

A importância da vacinação antirrábica:

A raiva é uma doença viral grave, incurável e letal, que pode ser transmitida aos humanos por meio da saliva de animais infectados, geralmente por mordidas ou arranhões. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção, protegendo não apenas os animais, mas também toda a população.

A imunização anual é fundamental para interromper o ciclo de transmissão do vírus, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar dos animais domésticos. Mesmo em locais onde a doença está controlada, a vacinação contínua é indispensável.

