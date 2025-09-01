Na tarde de sexta-feira (29), militares do 2º Pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente abordaram um motociclista em uma estrada vicinal que liga Cataguases ao distrito de Cataguarino.

Durante a fiscalização, foi constatado que o chassi da motocicleta estava adulterado por raspagem. O veículo já havia sido apreendido em 2016 pela mesma irregularidade. Além disso, o condutor não possuía habilitação e não apresentou documentação do veículo.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao hospital de Cataguases para atendimento médico, sendo posteriormente levado à Delegacia de Polícia Judiciária. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado.





Tags:

Preso