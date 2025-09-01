A Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete prendeu uma mulher de 26 anos por tráfico de drogas e adulteração de veículo, na noite desse sábado (30). A ação foi desencadeada após denúncias anônimas recebidas pelo Disque 181.

A abordagem ocorreu no bairro Paulo Sexto, onde a suspeita foi encontrada com seis invólucros de cocaína. Em sua residência, os policiais apreenderam mais 67 invólucros da mesma substância, uma pedra bruta do entorpecente e uma balança de precisão.

Além das drogas, uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS sem placa de identificação foi apreendida. De acordo com a polícia, o veículo era utilizado pela mulher para cometer os crimes.

A detida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

