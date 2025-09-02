Quatro homens, com idades entre 20 e 35 anos, foram presos nesta segunda-feira (1º), em Ressaquinha (MG), suspeitos de tráfico de animais silvestres. A prisão ocorreu no km 675 da BR-040, durante abordagem a um Honda Civic preto.

No veículo, a Polícia Militar Rodoviária encontrou nove filhotes de arara, um filhote de bugio, dois filhotes de iguana e dois filhotes de jacaré. Os animais estavam em caixas de papelão, sem ventilação e em condições precárias de transporte.

Os suspeitos são naturais do Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles informaram que os animais seriam levados para Betim (MG).

O carro utilizado no transporte foi apreendido e os autores encaminhados para a autoridade policial. Além disso, foram aplicados autos de infração ambiental, no valor de R$ 206.582,85 para cada um dos envolvidos.

Tags:

animais | Animais silvestres | Lvestres | São | Silvestres | Tráfico