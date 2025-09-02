Na madrugada desta segunda-feira (1º), um homem de 32 anos foi morto a tiros no centro de Piedade do Rio Grande. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo e encontrou a vítima já sem sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante as diligências, os militares identificaram como suspeito um jovem de 19 anos, que já havia se envolvido em atritos anteriores com a vítima, incluindo ameaças mútuas.

Na residência do suspeito, onde acontecia uma festa, o pai dele, de 41 anos, afirmou que viu a vítima do lado de fora e que o filho havia relatado um desentendimento. Logo depois, o jovem saiu de casa e não foi mais visto. O homem, entretanto, apresentou contradições em seu depoimento e acabou conduzido à Delegacia por indícios de coautoria ou participação no crime.